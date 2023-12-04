НА КИПРЕ НАДОЕЛО ⟩ Алла Пугачева определилась с новым местом жительства

На это якобы намекнул муж Аллы Борисовны Максим Галкин. Причиной смены дома якобы стала «провинциальность» Лимассола, поэтому она хочет переехать в Лондон.

На Кипре мало кто знаком с Примадонной, и общение с друзьями сведено к минимуму. Да и квартира, в которой она живет, хоть и находится в элитном жилом комплексе, все же неудобна артистке. Звезда останавливалась в ней только на время отдыха, ей больше нравится образ жизни, который она вела в селе Грязь. Там, за высоким забором своего замка, она могла позволить себе спрятаться от посторонних глаз.

К тому же, Алла Пугачева собиралась в конце ноября в Лондон на вечеринку с подругами. Правда, неизвестно, состоится ли эта встреча: певица в последнее время редко ведет соцсети и выходит в свет, предпочитая конфиденциальность.

Если подобные намерения у артистки действительно есть, то это может быть даже лучше для нее с Максимом Галкиным детей: в британской столице Лиза и Гарри усовершенствуют свой английский. Кроме того, в Лондоне благоприятный для Пугачевой климат, много земляков, а значит, и светская жизнь, к которой она привыкла.