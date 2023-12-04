ОНИ НАСТОЯЩИЕ ВАМПИРЫ ⟩ Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые питаются чужой энергией

Львы - нарциссы, которые обожают быть в центре внимания, они хотят отличаться от других и выглядеть лучше. Если у них плохое настроение, они портят его другим - чтобы им тоже было несладко. Они могут зло пошутить или сделать едкое замечание, а если собеседнику станет плохо от этого, настроение их улучшится.

Скорпионы слывут самыми матерыми энергетическими вампирами - мстительные, злопамятные и опасные. Они могут выбрать одного человека и сделать его настоящей мишенью для своих нападок. Чем сильнее разозлится или расстроится человек, тем лучше для Скорпионов.

Водолеи тоже любят подпитаться чужим негативом. Они могут долго терпеть и не провоцировать конфликтов, но если «приперло» - пострадает первый попавшийся. Водолеи очень любят самоутверждаться за счет собеседника, всячески подчеркивая свои невероятные достижения в его сфере.