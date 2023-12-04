ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ «КУБИНСКАЯ НОЧЬ» ⟩ В Таллинне разгорятся нешуточные латиноамериканской страсти

Это событие обещает быть по-настоящему жарким. Гостей будут ждать настоящие кубинские закуски и напитки, которые удивят своими яркими вкусами этого острова страсти. За латиноамериканские ритмы отвечает в этот вечер DJ Waldemar. Он усовершенствует ваши танцевальные навыки под самые горячие и зажигательные ритмы латиноамериканской музыки.

Очаровательные и профессиональные танцовщицы представят уникальное шоу бачаты и сальсы, демонстрируя искусство страстного и чувственного танца. Пройдут в этот вечер и мастер-классы от профессионалов: гости смогут окунуться в мир латиноамериканских танцев благодаря опытным инструкторам.

Гостей ждет ночь, полная приятных неожиданностей и удивительных моментов, которые оставят незабываемые впечатления.

Входной билет включает в себя приветственный напиток, ассортимент закусок, DJ-сет, шоу танцоров, мастер-классы от профессионалов, удивительные сюрпризы, а также профессиональную фото- и видеосъемку. Не упустите шанс стать частью этой страстной и зажигательной «Кубинской ночи»! Количество билетов ограничено.

Фото: Промо