ВИДЕО ⟩ В TikTok прославился мужчина, научившийся читать в 33 года: «Мой 10-летний ребенок делает это лучше меня»

Оливер говорит, что вырос в бедной семье в штате Пенсильвания (США). Его мать-одиночка едва сводила концы с концами. Будучи озабоченным прежде всего тем, как выжить, мужчина махнул рукой на среднее образование, и окончил школу, так и не научившись читать.

Дальнейшую судьбу Джеймса трудно назвать счастливой. 20 лет своей жизни он провел в тюрьме за торговлю огнестрельным оружием. После освобождения в 2014-м стал фитнес-инструктором и переехал в Калифорнию со своей девушкой Энн Халкиас.

Сегодня Оливер хвастается, что научился читать на уровне ученика третьего класса, и не планирует останавливаться. В его планах на следующий год прочитать как минимум сотню книг.

«Мой 10-летний ребенок читает лучше меня, хотя я ежедневно сижу над книгами около пяти часов. Сначала хотел помочь себе, а оказалось, что мотивирую многих детей и даже взрослых», - признается американец.

На страницу Оливера Джеймса в TikTok подписалось более 275 тысяч пользователей сети.