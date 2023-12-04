ФОТО ⟩ 56-летняя Николь Кидман появилась на показе Balenciaga в провокационном образе

Звезда «Большой маленькой лжи» 56-летняя Николь Кидман появилась в элегантном образе на показе Balenciaga. Снимки в платье-пальто актриса опубликовала у себя в Instagram.

Николь Кидман была одной из многих звезд, которые появились на бульвар Южный Виндзор в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где состоялся показ Balenciaga весна 2024 года. К 56-летней актрисе присоединились Сальма Хайек, Ким Кардашьян и Самара Вивинг.

Николь была одной из многих присутствующих, которые были в центре внимания. Актриса была одета в более авангардном стиле от бренда, который подчеркивал ее стройную фигуру в тесном черном бархатном платье-пальто с пуговицами.