«Пока я разгребаю снег, они снимают деньги!» Жительница Таллинна негодует: зимой каршеринг становится нервотрепкой

«Мы очень благодарны всем нашим клиентам, которые находят время, чтобы очистить автомобили от снега и откопать их из слякоти перед тем, как отправиться в путь, - говорит Хенрико Аера. - Наша команда также делает все возможное, чтобы очистить автомобили от снега, и мы каждый день выходим на улицы, чтобы сделать это. Если клиент хочет арендовать автомобиль, но тот завален снегом и на его очистку может уйти несколько десятков минут, мы рекомендуем сообщить об этом в нашу службу поддержки. В таком случае, можно забронировать другой автомобиль Bolt Drive без дополнительной платы. Сегодня у нас в наличии более 1 000 автомобилей, так что клиенты смогут найти другой автомобиль поблизости. Важно помнить, что ответственность за готовность автомобиля к вождению в зимних условиях лежит на водителе, поэтому убедитесь, что весь снег убран, а лобовое стекло не обледенело».