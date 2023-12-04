ВИДЕО ⟩ В Германии самолет вмерз во взлетную полосу: делегация не вылетела на конференцию в Дубай

Самолет, который должен был отправиться в субботу на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть аэропорт Мюнхена из-за мощного снегопада, передает Tengrinews.kz.
На кадрах видно, что самолет вмерз в сугроб, а его борт сильно накренился на хвостовую часть. К месту происшествия в экстренном порядке подъехали пожарные, чтобы с помощью тросов привести положение самолета в норму.
Private jets at Munich Airport, carrying elites to Dubai Climate Conference, have been halted because of 17” of snow mixed w ice.— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 3, 2023
760 flights, train services and buses were also all canceled.
Their private jets emit 2 tons of C02 an hour.
Ohhh the asinine hypocrisy of these… pic.twitter.com/VmDpAdfiCS
Аэропорт в Мюнхене, второй по загруженности в стране, приостановил вылет нескольких рейсов из-за непогоды. Накануне на юг Германии обрушился сильный снегопад. По всему региону остановился и общественный транспорт, передает DW.