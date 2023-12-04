Пн, 4.12.2023
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ВИДЕО ⟩ В Германии самолет вмерз во взлетную полосу: делегация не вылетела на конференцию в Дубай

Limon.ee
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Postimees

Самолет, который должен был отправиться в субботу на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть аэропорт Мюнхена из-за мощного снегопада, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, что самолет вмерз в сугроб, а его борт сильно накренился на хвостовую часть. К месту происшествия в экстренном порядке подъехали пожарные, чтобы с помощью тросов привести положение самолета в норму.

Аэропорт в Мюнхене, второй по загруженности в стране, приостановил вылет нескольких рейсов из-за непогоды. Накануне на юг Германии обрушился сильный снегопад. По всему региону остановился и общественный транспорт, передает DW.

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