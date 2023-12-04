ФОТО ⟩ Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков

Для русской супермодели стилисты подобрали самые горячие новинки от Giorgio Armani, Rick Owens, Gucci, Prada и Givenchy. Но больше всего вопросов возникло не к одежде, а к необычным позам Ирины , которые оценили далеко не все.

«То есть так выглядит модная фотография? Это же просто вульгарно», «Кризис среднего возраста или белый порошок?», «Все увеличили последнее фото? Как-то неожиданно», «Ириша, возвращайся ты уже домой… А то там уже с ума сходить начали», «Да могла бы вообще раздеться или расстегнуть молнию - все равно это уже не мода, а контент для порносайта», - выражают свои экспертные мнения подписчики модели в Instagram.