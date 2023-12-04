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ВИДЕО ⟩ Неудачно открыл дверь: водитель Porsche с пассажиром чуть не убили трех мотоциклистов

Limon.ee
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Авария. Снимок иллюстративный.
Авария. Снимок иллюстративный. Фото: Godlikeart/Shutterstock

Водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Инцидент, случившийся в неназваной стране, попал на видео и завирусился в социальной сети X (бывший Twitter).

На видео показано, как водитель элитной машины медленно пытается перестроиться из одной полосы в другую, поворачивает налево, но неожиданно сталкивается с мотоциклом. Двухколесное транспортное средство переворачивается, а два человека (водитель и пассажир) разлетаются в разные стороны.

После ДТП пассажир Porsche открывает дверь справа, чтобы помочь пострадавшим, и тем самым калечит третьего мотоциклиста, который в тот момент на большой скорости проезжал мимо.

Эти кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях. Люди в комментариях спорят, кто на самом деле виноват в том, что произошло.

«Как мотоциклист я считаю, что оба водителя - идиоты», «Водитель Porsche, кажется, купил себе водительское удостоверение», «Интересно, можно ли вообще заметить в зеркалах тех мотоциклистов, если они гонят с такой скоростью», - пишут пользователи под роликом.

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