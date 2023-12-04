ВИДЕО ⟩ Неудачно открыл дверь: водитель Porsche с пассажиром чуть не убили трех мотоциклистов

Водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Инцидент, случившийся в неназваной стране, попал на видео и завирусился в социальной сети X (бывший Twitter).
На видео показано, как водитель элитной машины медленно пытается перестроиться из одной полосы в другую, поворачивает налево, но неожиданно сталкивается с мотоциклом. Двухколесное транспортное средство переворачивается, а два человека (водитель и пассажир) разлетаются в разные стороны.
После ДТП пассажир Porsche открывает дверь справа, чтобы помочь пострадавшим, и тем самым калечит третьего мотоциклиста, который в тот момент на большой скорости проезжал мимо.
This Macan driver really doesn’t believe in mirrors… pic.twitter.com/AU4zfLYEtl— Lawrence Whittaker (@ListerLawrence) December 3, 2023
Эти кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях. Люди в комментариях спорят, кто на самом деле виноват в том, что произошло.
«Как мотоциклист я считаю, что оба водителя - идиоты», «Водитель Porsche, кажется, купил себе водительское удостоверение», «Интересно, можно ли вообще заметить в зеркалах тех мотоциклистов, если они гонят с такой скоростью», - пишут пользователи под роликом.