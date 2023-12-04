ВИДЕО ⟩ Неудачно открыл дверь: водитель Porsche с пассажиром чуть не убили трех мотоциклистов

На видео показано, как водитель элитной машины медленно пытается перестроиться из одной полосы в другую, поворачивает налево, но неожиданно сталкивается с мотоциклом. Двухколесное транспортное средство переворачивается, а два человека (водитель и пассажир) разлетаются в разные стороны.

После ДТП пассажир Porsche открывает дверь справа, чтобы помочь пострадавшим, и тем самым калечит третьего мотоциклиста, который в тот момент на большой скорости проезжал мимо.

This Macan driver really doesn’t believe in mirrors… pic.twitter.com/AU4zfLYEtl — Lawrence Whittaker (@ListerLawrence) December 3, 2023

Эти кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях. Люди в комментариях спорят, кто на самом деле виноват в том, что произошло.

«Как мотоциклист я считаю, что оба водителя - идиоты», «Водитель Porsche, кажется, купил себе водительское удостоверение», «Интересно, можно ли вообще заметить в зеркалах тех мотоциклистов, если они гонят с такой скоростью», - пишут пользователи под роликом.