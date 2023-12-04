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ВИДЕО ⟩ Фигуристу Роману Костомарову проведут пластическую операцию на руке

Limon.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

Роман Костомаров сообщил, что планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на левой руке. Это нужно сделать перед ее протезированием, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца смогла функционировать. Лечение он будет проводить на территории РФ.

Однако произойдет это нескоро: из-за плотного графика Роман Костомаров лишь весной сможет заняться здоровьем, ведь потребуется около месяца на восстановление. 

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной»

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