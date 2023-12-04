Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Венера в Скорпионе – это очень плохо, но только без паники

Рак

У Раков в период с 4 по 10 декабря может развиться так называемое тоннельное зрение, когда не видно ничего вокруг. Иными словами, Раки могут не замечать происходящего вокруг, хотя должны. Дело в том, что какие-то внешние события могут открыть глаза Ракам, стать для них чем-то важным, а также породить в них новую мотивацию. Также астрологи советуют людям данного знака находить баланс между работой и отдыхом. Переутомления будут крайне опасными.

Лев

Большинство Львов прекрасно знает, что под лежачий камень вода не течет, но на этой неделе они могут начать надеяться на чудо слишком часто. Делать этого не стоит. А вот что точно стоит начать делать, так это взаимодействовать с людьми. Самостоятельность - это хорошо, но не сейчас, ведь наступают непростые времена, когда все может валиться из рук и попросту не получаться. Не нужно ставить перед собой невыполнимых задач.

Дева

Девам стоит сфокусироваться на самом процессе достижения целей, а не на целях. Крайне важно получать удовольствие от жизни и не переживать о том, насколько хорошо будет выполнена та или иная задача. Конечно, стремиться к идеалу нужно, и с этим никто не спорит, но выжимать из себя последние соки ради минуты триумфа - не самое лучшее решение этой недели.

Весы