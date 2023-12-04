Актриса и модель Элли Гонсалвес недавно опубликовала в Instagram свои рассуждения о бездетности после обсуждения этой темы с подругой. 32-летняя актриса, которая находится в отношениях уже 15 лет, утверждает, что начала составлять список из 117 причин после того, как ее постоянно спрашивали, почему она не хочет детей.
«Ужасная и сломленная»: австралийская модель составила список из 117 причин, почему не хочет быть матерью
«Мне всегда казалось, что краткая причина никогда не была достаточно хорошей или понятной, поэтому это более подробно для тех, кто спрашивает», - пояснила она.
Ее длинный список содержит множество различных пунктов, от «они - ВАША ответственность до самой смерти» до «ужасных двойняшек», «послеродового выпадения волос» и ужасного факта, что «они могут какать внутри вас».
Многие из 1,2 миллионов подписчиков похвалили Элли за ее очень честный личный взгляд, а некоторые назвали ее смелой, пишут Fakty.
И хотя сама Элли не хочет детей, она признается, что всегда рада за тех, кто мечтает о создании семьи.