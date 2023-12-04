«Ужасная и сломленная»: австралийская модель составила список из 117 причин, почему не хочет быть матерью

Актриса и модель Элли Гонсалвес недавно опубликовала в Instagram свои рассуждения о бездетности после обсуждения этой темы с подругой. 32-летняя актриса, которая находится в отношениях уже 15 лет, утверждает, что начала составлять список из 117 причин после того, как ее постоянно спрашивали, почему она не хочет детей.