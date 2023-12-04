НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ ⟩ 78-летний Юрий Антонов похвастался, чем занимается каждый день

«Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день», - сказал без стеснения артист, чем сильно рассмешил журналистов.

Одна из удивлённых корреспонденток похвалила Антонова и подчеркнула, что очень завидует ему. Оставаться в форме, по словам музыканта, ему помогает горький шоколад. Народный артист ещё недавно страдал из-за проблем с суставами и перенёс несколько операций, но теперь проблемы со здоровьем, судя по всему, позади.