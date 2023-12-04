НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ ⟩ 78-летний Юрий Антонов похвастался, чем занимается каждый день

В московском «Мегаспорте» прошел концерт «Песня года», среди участников которого в этом году был и 78-летний певец и исполнитель когда-то популярного хита «Летящей походкой» Юрий Антонов. Журналисты спросили исполнителя, отмечал ли он Международный день секса, который праздновался 30 ноября.
«Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день», - сказал без стеснения артист, чем сильно рассмешил журналистов.
Одна из удивлённых корреспонденток похвалила Антонова и подчеркнула, что очень завидует ему. Оставаться в форме, по словам музыканта, ему помогает горький шоколад. Народный артист ещё недавно страдал из-за проблем с суставами и перенёс несколько операций, но теперь проблемы со здоровьем, судя по всему, позади.
Отметим, что Юрий Антонов был женат трижды. Первой его избранницей в 1976 году стала девушка по имени Ида. Вместе с еврейскими родственниками она решила эмигрировать в Америку, однако артист за ней не последовал. Известно, что вторая супруга певца, Мирослава Бобанович, родом из Югославии, а третья, Анна, тоже не захотела жить в РФ и переехала во Францию, как и дочь музыканта Людмила. В столице остался сын Антонова Михаил.