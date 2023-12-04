Хватит ли вам смелости надеть самый горячий модный тренд сегодняшнего дня? Если нет, то у вас есть несколько месяцев, чтобы привыкнуть к нему, ведь модельеры уже используют его в коллекциях следующего лета.
Назван самый модный предмет гардероба, но в 2024 году носить его мы будем совсем не так, как привыкли
Отказ от штанов и юбок в пользу трусов удивил многих скептиков. Платформа Lyst, специализирующаяся на анализе поведения потребителей в индустрии моды, назвала самый популярный модный тренд в мире на 2023 год, который войдет практически во все самые горячие коллекции следующего года.
Удивительно, но первую строчку рейтинга заняли трусы, которые теперь начинают носить поверх колготок. О том, что трусы с колготками станут модными, еще осенью прошлого года дали понять такие бренды как Del Core, Coperni, Aniye Records, Alessandra Rich, Victoria Beckham и Bottega Veneta, которые предложили свои варианты ансамблей без брюк, будь то модели с босыми ногами в украшенном нижнем белье или гладкие трусы в сочетании с колготками. Достаточно сказать, что этот стиль создавался месяцами, но его уже «выгуляли» Кендалл и Кайли Дженнер, Тесса Томпсон, Белла Хадид и многие другие. Их появление в таких смелых образах вызвало повышенный интерес публики и яркие заголовки в СМИ. Кроме того, такие известные бренды, как Tom Ford, Chloe, Stella McCartney и Coach, добавили эти вещи в свои новые коллекции.
Сообщается, что после того, как звезда сериала «Корона» Эмма Коррин появилась на показе Miu Miu в золотых трусиках с блестками, поисковые запросы по этому бренду выросли на 257 процентов за 24 часа.