Назван самый модный предмет гардероба, но в 2024 году носить его мы будем совсем не так, как привыкли

Удивительно, но первую строчку рейтинга заняли трусы, которые теперь начинают носить поверх колготок. О том, что трусы с колготками станут модными, еще осенью прошлого года дали понять такие бренды как Del Core, Coperni, Aniye Records, Alessandra Rich, Victoria Beckham и Bottega Veneta, которые предложили свои варианты ансамблей без брюк, будь то модели с босыми ногами в украшенном нижнем белье или гладкие трусы в сочетании с колготками. Достаточно сказать, что этот стиль создавался месяцами, но его уже «выгуляли» Кендалл и Кайли Дженнер, Тесса Томпсон, Белла Хадид и многие другие. Их появление в таких смелых образах вызвало повышенный интерес публики и яркие заголовки в СМИ. Кроме того, такие известные бренды, как Tom Ford, Chloe, Stella McCartney и Coach, добавили эти вещи в свои новые коллекции.