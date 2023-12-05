ГОРОСКОП НА ВТОРНИК ⟩ Рыбам – временные трудности, а Весам – решение важных вопросов: что приготовили звезды 5 декабря

Весы

Будьте внимательнее в поездках. Переговоры могут дать неудовлетворительный, двойственный результат, или не дать его вовсе. С массивом сведений, который свалится на вас, будет непросто справиться. Попробуйте по-новому отсортировать идеи и факты, освоить незнакомые ранее методы оценки ситуации и способы ее прогнозирования. В общении с людьми можно столкнуться с обидчивостью, попытками скрыть агрессию, а также с нечестностью. День не подходит для новых соглашений. Знакомства, завязанные в этот день, будут нестабильными, мало предсказуемыми, но очень информативными и познавательными.

Скорпион

Вы сами удивитесь тому, как повернулись ваши дела. К решению финансовых вопросов вы можете прикладывать неоправданно большие усилия, как физические, так и умственные. Чтобы не раздражаться и не суетиться сверх меры, помните, что ситуация нестабильна, и распознать логику ее развития непросто. Пользуйтесь разнообразными шансами, чтобы набрать опыт, обучиться новым методам и принципам ведения бизнеса. Пробуйте разные пути, проталкивая среди массы чужих интересов свои собственные. Возможно, вам даже понравится испытывать острые ощущения. Ваш отдых может быть рискованным или дорогостоящим.

Стрелец