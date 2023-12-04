Стали известны самые дорогие города мира для жизни в 2023 году

Согласно ежегодному индексу стоимости жизни в мире, публикуемому Economist Intelligence Unit (EIU), средняя стоимость жизни в этом году выросла на 7,4 %. Быстрее всего росли цены на продукты питания.
Самыми дорогими городами мира были названы Сингапур и швейцарский Цюрих. Возвышение последнего, который поднялся с шестого места в прошлогоднем списке, объясняется укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты, товары для дома и отдыха.
Также были отмечены дороговизна транспорта и одежды в Сингапуре.
Еще один азиатский город - Гонконг - оказался на пятом месте, Лос-Анджелес на шестом, а Париж был назван седьмым самым дорогим городом мира.
Израильский Тель-Авив разделил восьмое место с датским Копенгагеном. Однако стоит отметить, что исследование проводилось до октябрьской вспышки конфликта между Израилем и Хамасом.
Наконец, Сан-Франциско, один из трех американских городов, попавших в топ-10, занял 10-е место.
Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Одной из причин является рост цен. Другая причина заключается в том, что Европейский центральный банк в 2023 году шесть раз повышал процентные ставки, чтобы усмирить инфляцию, что привело к росту курса евро по отношению к доллару на 7 %. Североамериканские города в этом году опустились в рейтинге: Нью-Йорк, в прошлом году занимавший первое место в рейтинге самых дорогих городов вместе с Сингапуром, опустился на третье место, сообщает The Economist.