Стали известны самые дорогие города мира для жизни в 2023 году

Самыми дорогими городами мира были названы Сингапур и швейцарский Цюрих. Возвышение последнего, который поднялся с шестого места в прошлогоднем списке, объясняется укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты, товары для дома и отдыха.

Также были отмечены дороговизна транспорта и одежды в Сингапуре.

Еще один азиатский город - Гонконг - оказался на пятом месте, Лос-Анджелес на шестом, а Париж был назван седьмым самым дорогим городом мира.

Израильский Тель-Авив разделил восьмое место с датским Копенгагеном. Однако стоит отметить, что исследование проводилось до октябрьской вспышки конфликта между Израилем и Хамасом.

Наконец, Сан-Франциско, один из трех американских городов, попавших в топ-10, занял 10-е место.