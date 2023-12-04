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«Все хотят его купить!» Платье из H&M, ставшее легендарным благодаря TikTok, пропало с прилавков – на Ebay оно в три раза дороже

Limon.ee
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Видео с популярным платьем из H&M быстро разлетелись в TikTok.
Видео с популярным платьем из H&M быстро разлетелись в TikTok. Фото: Shutterstock / kuvatõmmised TikTokist

Достаточно одному платью стать популярным в TikTok, и оно в мгновение ока пропадает с прилавков! Именно так произошло с одним платьем из H&M, которое завоевало бешеную популярность в социальных сетях, теперь его нигде не достать, пишет Elu24.

 

Платье с пайетками от шведского бренда быстрой моды H&M стало хитом продаж и практически везде распродано, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Сзади на платье с пайетками завязывается элегантный бант, и пользователи TikTok считают, что оно идеально подходит для празднования Нового года.

Видео с платьем из праздничной коллекции H&M появилось в TikTok в начале ноября. «TikTok заставил меня купить его!» - пишет одна счастливая обладательница такого платья в своем видео. «Каждый раз, когда я вижу это платье в TikTok, я начинаю плакать, потому что оно распродано», - пишут в комментариях.

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