Достаточно одному платью стать популярным в TikTok, и оно в мгновение ока пропадает с прилавков! Именно так произошло с одним платьем из H&M, которое завоевало бешеную популярность в социальных сетях, теперь его нигде не достать, пишет Elu24.
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«Все хотят его купить!» Платье из H&M, ставшее легендарным благодаря TikTok, пропало с прилавков – на Ebay оно в три раза дороже
Платье с пайетками от шведского бренда быстрой моды H&M стало хитом продаж и практически везде распродано, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Сзади на платье с пайетками завязывается элегантный бант, и пользователи TikTok считают, что оно идеально подходит для празднования Нового года.