«Все хотят его купить!» Платье из H&M, ставшее легендарным благодаря TikTok, пропало с прилавков – на Ebay оно в три раза дороже

Платье с пайетками от шведского бренда быстрой моды H&M стало хитом продаж и практически везде распродано, сообщает финское издание Helsingin Sanomat . Сзади на платье с пайетками завязывается элегантный бант, и пользователи TikTok считают, что оно идеально подходит для празднования Нового года.

Видео с платьем из праздничной коллекции H&M появилось в TikTok в начале ноября. «TikTok заставил меня купить его!» - пишет одна счастливая обладательница такого платья в своем видео. «Каждый раз, когда я вижу это платье в TikTok, я начинаю плакать, потому что оно распродано», - пишут в комментариях.