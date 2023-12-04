ВИДЕО ⟩ Кая Каллас поделилась в Сети необычной ситуацией, произошедшей с ней в самолете: ко мне подошли две женщины...

На официальной странице премьер-министра Каи Каллас в Instagram за последние 24 часа появилось несколько сторис, посвященных Всемирному климатическому саммиту (СОР28).

Судя по публикациям в соцсети, длительная поездка премьер-министра в Дубай началась с рейса Таллинн-Стокгольм. Но перед этим с Каллас случилось нечто невероятное.

«На рейсе Эстония-Стокгольм произошло нечто очень милое», - написала премьер-министр в своем Instagram. «Ко мне подошли две женщины, попросили оставить автограф на билете и сказали мне напутственные слова», - описывает ситуацию, произошедшую на борту самолета, премьер-министр.