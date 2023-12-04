Премьер-министр Кая Каллас - один из представителей 200 стран, участвующих в климатической конференции ООН в Дубае. И по дороге туда политик столкнулась с необычной ситуацией, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Кая Каллас поделилась в Сети необычной ситуацией, произошедшей с ней в самолете: ко мне подошли две женщины...
На официальной странице премьер-министра Каи Каллас в Instagram за последние 24 часа появилось несколько сторис, посвященных Всемирному климатическому саммиту (СОР28).
Судя по публикациям в соцсети, длительная поездка премьер-министра в Дубай началась с рейса Таллинн-Стокгольм. Но перед этим с Каллас случилось нечто невероятное.
«На рейсе Эстония-Стокгольм произошло нечто очень милое», - написала премьер-министр в своем Instagram. «Ко мне подошли две женщины, попросили оставить автограф на билете и сказали мне напутственные слова», - описывает ситуацию, произошедшую на борту самолета, премьер-министр.
На видео слышно, как две эстонки просят у Каллас автограф. «Особенный полет сегодня», - комментирует кто-то на заднем плане. «Боже мой, как круто», - прокомментировала эстонка, получившая автограф Каллас, а другая добавила: «Так клево».