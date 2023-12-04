ГОРОСКОП НА 4 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам не стоит принимать новые решения, а Раков может ждать разочарование в окружающих

Вечером этого дня вы сможете открыто выражать свои эмоции, поделиться с близкими своими переживаниями. Это может даже произойти не вашей воле, чувства могут нахлынуть и вам захочется выговориться, после чего вам станет значительно лучше.

Овен

Для новых решений день неподходящий. Спокойно и уверенно выполняйте намеченное. При необходимости можно модифицировать прежние задачи. Приспосабливайтесь к ходу дел, осмысливайте чужие мнения, полученные сведения, недавние знакомства. Ваши действия будут в целом одобрены коллективом. Друзья отнесутся к вам снисходительно и не будут спорить с вами даже при несогласии. Если вы одиночка, то сможете встроиться в неписаные законы общества, найти свою нишу, круг общения, а также воспользоваться приближающимися глобальными изменениями в своих индивидуальных целях.

Телец

Не совершайте бесповоротных поступков, если не взвесили их последствия заранее. Приступать к новым мероприятиям неразумно. Ваша инициатива может оказаться бессмысленной, переживания напрасными, а силы, которые вы потратите на разворот в желаемом направлении, будут израсходованы впустую. В остальном день нейтрален, но лень не приветствуется. Занимайтесь вопросами совместной деятельности, оформлением своей доли в общих доходах или семейном имуществе. Тельцам, родившимся в середине мая, достанутся более яркие переживания, выраженные события, чем прочим их собратьям по знаку.

Близнецы