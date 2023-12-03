Астролог Тамара Глоба предрекла пяти знакам Зодиака крупные перемены в декабре. Одним новая должность и высокая зарплата, другим любовь как в кино.
Жизнь в декабре перевернется на 180 градусов: Глоба предрекла пяти знакам Зодиака новую зарплату и переезд
Овен
Овнам нужно чаще смотреть по сторонам, чтобы не упустить шанс завязать перспективное знакомство. В декабре одинокие представители знака встретят любовь и переключат внимание на личные отношения. Они будут долгими и настоящими. Чтобы долгожданная встреча все же состоялась, не зацикливайтесь на работе. Вы можете столкнуться с сильным нервным напряжением. Поэтому позволяйте себе чаще отдыхать и не трудитесь за троих.
В последнем месяце года всем Овнам улыбнется финансовая удача. А еще это отличное время, чтобы вырасти в профессиональном плане. Если давно собирались поговорить с начальством о повышении, то момент настал!
Рак
Декабрь принесет вам финансовое изобилие и процветание. У Раков будет возможность побаловать близких сюрпризами. Денег останется и на личные планы.
Работе тоже нужно уделить пристальное внимание. Предновогодняя суета может сильно отвлечь вас от профессиональных задач. Не работайте спустя рукава. Делайте все на совесть, полагаться на удачу не приходится. Помните, даже небольшие ошибки могут привести к серьезным проблемам.
Одинокие Раки в декабре встретят вторую половинку, либо вернут старые отношения. В любом случае вас ждет очень романтичный период. Представители знака сразу поймут, что перед ними нужный человек. Вам совершенно не о чем волноваться, чувства будут взаимными.
Лев
Львам в декабре невероятно повезет, причем удача будет сопутствовать практически во всех сферах. Декабрь - время для перемен. Планировали сменить работу? А может, хотели переехать? Смело воплощайте задуманное в жизнь! Беритесь за новые проекты, дела. Потому как успех вам обеспечен. И да, работы будет много!
Со второй половинкой возможны конфликты. Не бойтесь первыми идти на мировую, даже если сами не виноваты. Чем раньше наладите отношения с любимым, тем легче вам станет.
В конце месяца возможны бесполезные покупки. Постарайтесь избежать этого.
Весы
Весы в декабре будут чувствовать себя прекрасно. Это хороший месяц во всех отношениях. Звезды обещают людям этого знака приятные сюрпризы и путешествия. Не отказывайтесь от активного отдыха.
В декабре одинокие представители знака могут найти вторую половинку. Возможно, судьбоносная встреча произойдет как раз в поездке. Семейные Весы получат шанс укрепить отношения с партнером.
В карьерном плане Весов тоже ожидает успех. Если грезили о прибавке к зарплате или новой должности, самое время поговорить об этом с начальством.
Козерог
Декабрьские события принесут Козерогам истинное удовольствие. Хлопот, конечно, будет достаточно, но это время вы проведете с пользой. В личной жизни воцариться гармония. Поэтому Козероги смогут сконцентрироваться на решении рабочих вопросов.
Декабрь - не лучший месяц для смены работы, особенно если вы сейчас имеете стабильный доход. А вот безработным представителям знака очень повезет. У вас есть все шансы заполучить хорошую должность.
В декабре не ездите в командировки. Лучше провести это время с близкими.