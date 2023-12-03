lltalehti пишет о странном случае в Хельсинки, когда взрослый сын воспользовался болезнью своей матери, чтобы выманить у нее квартиру. Женщина, страдающая деменцией, изначально хотела разделить недвижимость между двумя своими детьми, но ничего не вышло.
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БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ПОСТУПОК ⟩ Сын обманом выманил у матери с деменцией квартиру в Финляндии
Эта история началась в конце 2020 года, когда пожилая женщина заключила договор дарения и подарила своему сыну квартиру площадью 44 квадратных метра в центре Хельсинки. Поскольку квартира расположена в Улланлинна, очень престижном районе Хельсинки, при продаже она будет стоить около 330 000 евро, пишет Iltalehti.