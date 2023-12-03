БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ПОСТУПОК ⟩ Сын обманом выманил у матери с деменцией квартиру в Финляндии

Эта история началась в конце 2020 года, когда пожилая женщина заключила договор дарения и подарила своему сыну квартиру площадью 44 квадратных метра в центре Хельсинки. Поскольку квартира расположена в Улланлинна, очень престижном районе Хельсинки, при продаже она будет стоить около 330 000 евро, пишет Iltalehti.

В подарке как таковом нет ничего странного, но интересным стало то, что у женщины есть дочь, которая занималась делами своей матери. Однако дочь до последней минуты ничего не знала о том, что мать подарила сыну квартиру.