Вс, 3.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ПОСТУПОК ⟩ Сын обманом выманил у матери с деменцией квартиру в Финляндии

Стен Таливеэ
Facebook
Comments
Договор дарения. Снимок иллюстративный.
Договор дарения. Снимок иллюстративный. Фото: Pormezz/Shutterstock

lltalehti пишет о странном случае в Хельсинки, когда взрослый сын воспользовался болезнью своей матери, чтобы выманить у нее квартиру. Женщина, страдающая деменцией, изначально хотела разделить недвижимость между двумя своими детьми, но ничего не вышло.

Эта история началась в конце 2020 года, когда пожилая женщина заключила договор дарения и подарила своему сыну квартиру площадью 44 квадратных метра в центре Хельсинки. Поскольку квартира расположена в Улланлинна, очень престижном районе Хельсинки, при продаже она будет стоить около 330 000 евро, пишет Iltalehti.

В подарке как таковом нет ничего странного, но интересным стало то, что у женщины есть дочь, которая занималась делами своей матери. Однако дочь до последней минуты ничего не знала о том, что мать подарила сыну квартиру.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх