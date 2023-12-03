«Мы с ее отцом в шоке»: первая леди Украины рассказала о личной жизни взрослой дочери

«Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается», - рассказала Елена Зеленская в интервью изданию The Economist.

При этом, когда у Первой леди Украины спросили, приятно ли наблюдать за счастливой дочерью, она с улыбкой ответила: «Но стрессово».

У супругов, кроме 19-летней дочери Александры, есть еще 10-летний сын Кирилл.

Жизнь Первой леди Украины в условиях войны

Елена Зеленская в сентябре откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Первая леди призналась, что на полноценный сон у нее нет времени.