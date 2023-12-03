«Рождение ребенка - это действительно невероятно», - сказал Карл-Эрик Таукар, ставший отцом весной этого года, в программе Hommik Anuga, а также певец рассказал о том, каким бы он хотел быть отцом, пишет Elu24.
Популярный эстонский певец признался, на кого он равняется в воспитании сына: «Я стараюсь быть похожим на...»
«Я очень благодарен, что он появился в моей жизни», - говорит Карл-Эрик Таукар о своем 8-месячном сыне.
«Я из тех пап, которые стараются быть такими же хорошими, как мама, потому что она лучше меня», - похвалил эстонский певец свою спутницу жизни Керли Кивилаан. «Она заботливее, ласковее... Моему ребенку очень повезло, потому что у него очень хорошая мама. Я стараюсь быть похожим на нее», - добавил Таукар.
Койт Тооме тоже отметил рождение ребенка как одно из самых ярких событий года, гордясь тем, что его 6-летний сын, который ходит в подготовительную школу, уже свободно умеет считать и читать.