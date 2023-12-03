Популярный эстонский певец признался, на кого он равняется в воспитании сына: «Я стараюсь быть похожим на...»

«Я из тех пап, которые стараются быть такими же хорошими, как мама, потому что она лучше меня», - похвалил эстонский певец свою спутницу жизни Керли Кивилаан. «Она заботливее, ласковее... Моему ребенку очень повезло, потому что у него очень хорошая мама. Я стараюсь быть похожим на нее», - добавил Таукар.