Субботняя передача Kanal 2 Öökülaline открыла двери дома великого эстонского спортсмена Герда Кантера и его семьи. «Эта роль тренера открыла для меня новые перспективы», - признается Герд, завершивший профессиональную карьеру. «Мне самому не удалось установить мировой рекорд, но сегодня я тренер, и у меня есть такой ученик, который сможет это сделать». Об этом пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Герд Кантер пригласил к себе в гости и рассказал о воздержании: даже не пробовал
Чемпион мира и Олимпийских игр Герд Кантер - человек великих свершений. На его счету 11 медалей с титульных соревнований, 19 крупных побед и несколько признаний в качестве лучшего спортсмена года. Пять лет назад в Берлине он завершил соревновательную карьеру и погрузился в повседневность со своей женой Лийной и сыном Кристьяном.