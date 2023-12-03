ФОТО ⟩ Герд Кантер пригласил к себе в гости и рассказал о воздержании: даже не пробовал

Чемпион мира и Олимпийских игр Герд Кантер - человек великих свершений. На его счету 11 медалей с титульных соревнований, 19 крупных побед и несколько признаний в качестве лучшего спортсмена года. Пять лет назад в Берлине он завершил соревновательную карьеру и погрузился в повседневность со своей женой Лийной и сыном Кристьяном.