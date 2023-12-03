Будет невыносимо больно: Глоба предрекла трем знакам неприятную встречу в декабре

Овен

На пути представителей огненного знака встретится человек, который причинил много боли. Он захочет возобновить отношения. Астролог предупреждает, что чувства его неискренние, скорее всего, ему просто скучно или одиноко.

Весы

Представители воздушного знака сами притянут в свою жизнь человека из прошлого. Весы часто вспоминают и не могут отпустить его. Основатель собственной школы астрологии считает, что встреча не будет случайной: отношения можно восстановить.

Козерог