ВИДЕО ⟩ Знаменитый актер Анатолий Белый об эмиграции из России: «Я не смогу вернуться»

Свое решение покинуть страну Анатолий Белый не сильно афишировал. Хотя он любил МХТ им. А. П. Чехова, где служил, но не мог продолжать там работать. Страной, куда бы он с семьей мог переехать, был Израиль. Там у него жили родные, а потому уже имелся некий плацдарм для переезда.

«В первые моменты, когда я начал метаться, я просто понимал, что надо уезжать сейчас [...]. Было очевидно, что надо ехать. Но я все равно пометался какое-то время. Была Рига в числе рассматриваемых. Была Испания, потому что там друзей много», - вспоминает этот период актер. Но остановился он на Израиле. На тот момент там проще было получить гражданство, а кроме этого, в Израиле жили его родители.

Возвращаться в Россию Анатолий Белый не намерен:

«Я абсолютно уверен, убежден, что на мой век в России ничего не изменится в лучшую сторону. Я не смогу вернуться к людям [...]. Да даже если что-то произойдет в эшелонах власти, но вот эти люди, которые сейчас мне вдогонку плюют [...] я не смогу вернуться к этим людям [...]. Я не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько».