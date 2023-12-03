ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто посетил открытие новой фотобудки на рождественской ярмарке в Таллинне

Хотя 2 декабря интерес постетителей к фотобудке был чрезвычайно велик, не всем желающим удалось сфотографироватья. Но уже сегодня, 3 декабря, для всех посетителей будут открыты двери не только дома Деда Мороза, но и фотобудки.