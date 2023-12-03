ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто посетил открытие новой фотобудки на рождественской ярмарке в Таллинне

Вчера, 2 декабря, на рождественском рынке Старого города Таллинна открылась новая развлекательная зона - замечательная фотобудка, созданная в сотрудничестве с компанией ShiSh. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто первым успел сфотографироваться в новинке рождественской ярмарки!
Хотя 2 декабря интерес постетителей к фотобудке был чрезвычайно велик, не всем желающим удалось сфотографироватья. Но уже сегодня, 3 декабря, для всех посетителей будут открыты двери не только дома Деда Мороза, но и фотобудки.
Дом Деда Мороза открыт ежедневно с 12:00 до 18:00. А фотобудка работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00.
Смотрите галерею, чтобы узнать, кто первым успел сфотографироваться в фотобудке рождественской ярмарки!