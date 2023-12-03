Рэпер Баста попал в жесткое ДТП на Maybach после концерта в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел около 22:30 на Южной дороге. Черный автомобиль Maybach Басты столкнулся с серым KIA на выезде с площадки и отлетел в сугроб. Кадры инцидента попали на камеры.

Изначально представители артиста сказали, что ничего не знают о ДТП, и заверили, что Баста ужинает в ресторане после грандиозного концерта, на котором собралось 65 тысяч человек.