Рэпер Баста попал в жесткое ДТП на Maybach после концерта в Санкт-Петербурге

Вчера вечером, 2 декабря, чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с «Газпром-арены», где состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Как оказалось позже, в салоне Maybach находился артист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT и Mash на Мойке.
Инцидент произошел около 22:30 на Южной дороге. Черный автомобиль Maybach Басты столкнулся с серым KIA на выезде с площадки и отлетел в сугроб. Кадры инцидента попали на камеры.
Изначально представители артиста сказали, что ничего не знают о ДТП, и заверили, что Баста ужинает в ресторане после грандиозного концерта, на котором собралось 65 тысяч человек.
Чуть позже стало известно, что рэпер в момент аварии сидел на заднем сидении авто и уже после случившегося отправился в ресторан. В машине сработали подушки безопасности, поэтому никто не пострадал. По предварительной информации, другие участники ДТП тоже не получили серьезных травм или ушибов.