ГОРОСКОП НА 3 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецов ждут новые знакомства, Дев – решение проблем, а Водолеев – приятные вести

Стрелец

Вы находитесь в гуще событий и поэтому заинтересованы в хорошем и оперативном функционировании средств связи. Ваш мобильный телефон, почтовый ящик, автомобиль должны быть в полном порядке, а вы - готовы в любой момент сорваться с места, дать совет, ответить на вопрос, возразить, вынести быстрое суждение. Излишняя серьезность может лишь навредить вам, а чувство юмора, наоборот, сделает любые задачи простыми в исполнении. Будьте открыты новому. Не бойтесь необычных предложений, странных знакомств. Они могут содержать в себе хороший шанс преобразования ваших дел и вашего имиджа.

Козерог

Итог закулисных мероприятий покажется вам вполне удачным. Но в перспективе он неоднозначен, способен принести затруднения. Многое будет зависеть от того, каковы побудительные мотивы ваших поступков, или чьих советов вы слушаетесь. Вас может соблазнить интересная идея, связанная с заработком или тратой денег. В этом случае тайно предпринятая авантюра поможет вам разрешить свои сомнения. Вы можете заняться бескорыстной помощью близким, а можете попробовать организовать альтернативное семейное гнездо, о котором никто не должен узнать, или скрыть от других источник своего дохода.

Водолей

Ваши авторитетные друзья, единомышленники не позволят забыть о себе. Вы непременно получите весточку от них или от того сообщества, которое они представляют. Для участия в коллективных мероприятиях это прекрасное время. Вы отлично впишетесь в группу, сможете перенять привычки, слова и выражения своих товарищей, усвоить их идеи. У вас также получится безболезненно адаптироваться к образу мыслей, который они вам склонны немного навязывать, и найти в нем положительные стороны. Благодаря вашей способности принимать самых разных людей и вы будете приняты за своего, или сочувствующего.

Рыбы