Первая половина этого дня окажется благоприятным периодом для проявления инициативы, выражения собственных чувств, эмоций и мыслей. В течение первой половины этого дня выбирайте себе активные занятия, посвятите время занятию спортом, пообщайтесь с родителями или авторитетными для вас людьми, это поможет вам приблизиться к пониманию своего «эго».
ГОРОСКОП НА 3 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецов ждут новые знакомства, Дев – решение проблем, а Водолеев – приятные вести
На вечернее время можно смело планировать встречи со своими друзьями, небольшие поездки и много-много общения, в том числе и по телефону. Если вам нужно узнать какую-либо информацию, запланируйте сам процесс на вторую половину этого дня, обязательно достигнете успеха, да еще и с новыми людьми сможете познакомиться.
Овен
Часть ваших действий продиктована не выгодой, а идейной убежденностью, вдохновением, верой, уверенностью в своей правоте. Вы захотите бескорыстно помочь друзьям, или воодушевитесь их примером поддержки других людей. Это прекрасное время для учебы, адаптации к новой среде, для путешествий, разъездов, знакомств. Вы можете обновить методы обучения, получения и быстрой обработки сведений. С другой стороны, вы способны попросту закрыть глаза на то, что у вас пока не получается, смириться с непривычными условиями. Тот, кто находится вдали от дома, сможет связаться с родиной, с близкими.
Телец
Не загружайте себя долговременными планами и заботами, обратите внимание прежде всего на текущие задачи. Вы обязательно увидите некоторые пути реализации своих туманных замыслов. Попробуйте применить их на практике, используя связи и знания. Придайте своим опытам статус эксперимента, если все еще не уверены в том, что сделали правильный и окончательный выбор. Коллективные идеи и надежды вызовут у вас не меньший интерес, чем ваши собственные мечты. Будьте более уверены в себе, не пугайтесь новых решительных шагов, критических бесповоротных мелких изменений.
Близнецы
Круг ваших знакомств может заметно расшириться. Вы будете склонны обращать внимание не на практическую пользу взаимоотношений, а прежде всего на эрудицию, интеллектуальное обаяние собеседника. Это прекрасный день для договоренностей, преследующих нематериальные цели. Вас может вдохновлять благородство, идея помощи, просветительства, бескорыстного распространения знаний. Вы можете познакомиться с представителями необычного сообщества, почувствовав духовное родство с ними лично или соблазнившись идеей, продвигаемой ими. Есть шанс познакомиться с будущим партнером, деловым или брачным.
Рак
Прошлые и настоящие финансовые дела сегодня могут проясниться, смягчиться, получить новое развитие в измененном направлении. Поинтересуйтесь формированием своей заработной платы, расходами на поправку здоровья. Попробуйте задуматься о том, как будете распределять свои доходы (и кому в этом отношении доверитесь) в будущем. Это продуктивное время, если вам нужно решить вопросы, связанные с налогообложением вашей движимой собственности. Свяжитесь с налоговым инспектором, ознакомьтесь с последними обновлениями в правилах заполнения документов или о грядущих переменах в этой сфере.
Лев
Прекрасное время для проявления талантов. Вы можете припомнить даже те из них, на которых уже поставили крест, ссылаясь на возраст и прочие преграды. Вы будете заметны благодаря литературной, образовательно-популяризаторской деятельности, способностям и знаниям в области спорта, туризма, физической культуры, разного рода соревнований. Попробуйте оглянуться вокруг себя, ознакомиться с новостями, найти необычное применение своим силам и возможностям. Уравновесьте свой боевой дух гуманностью, предпочтите материальной выгоде приобретение популярности у публики и партнеров.
Дева
Услужливость, заботливость будут для вас естественны. Вы не сумеете равнодушно наблюдать, как мучается сомнениями другой человек, и непременно захотите помочь ему словом, делом, советом или примером. День удачен для проведения ремонта в квартире, переезда, бытовых изменений, починки домашних приспособлений, устройств, механизмов. Вы способны быстро найти неожиданное, остроумное решение проблем благодаря знаниям, интуиции, сообразительности. Позаботьтесь о здоровье близких. Вы можете выполнить часть повседневной работы дома или позвать на подмогу членов семьи.
Весы
В море знакомств вы интуитивно выловите нужные связи, а в переплетении дорог на карте найдете самый верный и удобный маршрут. Ради собственного удовольствия вы будете готовы преодолеть не одно препятствие, решитесь отыскать необходимые сведения и приложить усилия к их осознанию. А в процессе поиска расширите свой кругозор и список контактов. Хорошее время для обучения детей (лучше в группе, чем индивидуально). Отдых предпочтите интеллектуально насыщенный, активный, а вид спорта - командный, рассчитанный не столько на победу одной стороны, сколько на участие, общение, объединение.
Скорпион
Потратьте часть своих сил и средств на объединение семьи. Ваш личный вклад в обновление и смягчение домашней обстановки будет неоценим, в чем бы он ни выражался. Если вы заинтересованы в приобретении второй квартиры, съеме жилья, или вынуждены искать нестандартное решение жилищной проблемы, самое время этим заняться. Как минимум, вы получите нужную информацию (контакты, элементарные знания, неофициальные сведения). Позаботьтесь о том, чтобы связь с членами семьи, в том числе и отсутствующими, живущими далеко, была достаточно надежной, проверьте альтернативные способы звонков, переписки.
Стрелец
Вы находитесь в гуще событий и поэтому заинтересованы в хорошем и оперативном функционировании средств связи. Ваш мобильный телефон, почтовый ящик, автомобиль должны быть в полном порядке, а вы - готовы в любой момент сорваться с места, дать совет, ответить на вопрос, возразить, вынести быстрое суждение. Излишняя серьезность может лишь навредить вам, а чувство юмора, наоборот, сделает любые задачи простыми в исполнении. Будьте открыты новому. Не бойтесь необычных предложений, странных знакомств. Они могут содержать в себе хороший шанс преобразования ваших дел и вашего имиджа.
Козерог
Итог закулисных мероприятий покажется вам вполне удачным. Но в перспективе он неоднозначен, способен принести затруднения. Многое будет зависеть от того, каковы побудительные мотивы ваших поступков, или чьих советов вы слушаетесь. Вас может соблазнить интересная идея, связанная с заработком или тратой денег. В этом случае тайно предпринятая авантюра поможет вам разрешить свои сомнения. Вы можете заняться бескорыстной помощью близким, а можете попробовать организовать альтернативное семейное гнездо, о котором никто не должен узнать, или скрыть от других источник своего дохода.
Водолей
Ваши авторитетные друзья, единомышленники не позволят забыть о себе. Вы непременно получите весточку от них или от того сообщества, которое они представляют. Для участия в коллективных мероприятиях это прекрасное время. Вы отлично впишетесь в группу, сможете перенять привычки, слова и выражения своих товарищей, усвоить их идеи. У вас также получится безболезненно адаптироваться к образу мыслей, который они вам склонны немного навязывать, и найти в нем положительные стороны. Благодаря вашей способности принимать самых разных людей и вы будете приняты за своего, или сочувствующего.
Рыбы
Отличное время для благотворительной деятельности. Круг ваших знаний может быть расширен, если вы готовы приложить небольшие усилия к их пополнению и обновлению. Дистанционное обучение, неформальная система образования подойдут вам больше, чем традиционные способы учебы. Мотивом для активных действий и резких высказываний может стать ваше воображение, вдохновение, желание помочь другим людям (не только словом и сочувствием, но и конкретными делами). Это хороший день для тех, кто занят в образовательном, медицинском, туристическом проекте, связан с работой в интернет-пространстве.