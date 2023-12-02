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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошла большая рождественская ярмарка и концерт Иво Линна в T1

Limon.ee Таави Сепп
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В субботу, 2 декабря, в торговом центре T1 прошла большая рождественская ярмарка, на которой выступил Иво Линна.

 

Несколько эстонских дизайнеров и производителей продуктов питания пришли на ярмарку, чтобы предложить свои товары, а детей встречали Дед Мороз и гномик.

Тажке на ярмарке с праздничным концертом выступили Иво Линна и Supernova.

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