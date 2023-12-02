ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошла большая рождественская ярмарка и концерт Иво Линна в T1

LimonCмотриДля подписчиковГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошла большая рождественская ярмарка и концерт Иво Линна в T1 Limon.ee, Таави Сепп2 декабря 2023, 17:00FacebookCommentsВ субботу, 2 декабря, в торговом центре T1 прошла большая рождественская ярмарка, на которой выступил Иво Линна. Несколько эстонских дизайнеров и производителей продуктов питания пришли на ярмарку, чтобы предложить свои товары, а детей встречали Дед Мороз и гномик.Тажке на ярмарке с праздничным концертом выступили Иво Линна и Supernova.FacebookCommentsКлючевые слова Рождестворождественская ярмаркавыступлениепраздникторговый центрярмаркадед морозиво линнапевецРождество и Новый годT1гномики Pекомендуем