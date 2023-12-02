ВИДЕО ⟩ Юри Ратас продемонстрировал свои навыки подтягивания: целью было хотя бы десять, но...

Ноябрь стал месяцем мужского здоровья, и Юри Ратас, бывший председатель Центристской партии, принял вызов - уделять больше внимания своему здоровью и заниматься спортом не менее шести раз в неделю по 60 минут.

«Я поставил перед собой цель - до конца месяца сделать хотя бы десять подтягиваний!» - поделился Ратас в Facebook и поблагодарил людей, которые писали ему и, так сказать, болели за него. «Надеюсь, я хоть немного вдохновил вас на то, чтобы заботиться о своем здоровье!»

«Посмотрим, что выйдет из этого подтягивания!» - говорит Ратас, поставивший перед собой цель подтянуться десять раз. «Ну... с трудом получилось шесть», - говорит Ратас после подтягиваний. «Так что я не смог справиться с задачей, но обещаю вам одно: я буду продолжать, по крайней мере, до тех пор, пока не сделаю десять!»

«Очень хорошее достижение же. Продолжайте в том же духе, и вы обязательно доберетесь до своей десятки», - пишут политику в комментариях. «Юри, сил и выносливости вам в рождественский месяц!»