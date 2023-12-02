СМОТРИТЕ ⟩ Необычный лайфхак: зачем девушка моет картофель в посудомоечной машине

Подготовка продуктов к праздничному ужину может отнять огромное количество времени и сил. Однако одна женщина поделилась семейным секретом, который поможет людям избавиться от необходимости очищать овощи.

В видеоролике, опубликованном пользователем под ником @bengiusd, девушка рассказывает о «лучшем бабушкином секрете на День благодарения». Она складывает картофель в посудомоечную машину, а не моет его в раковине или миске. Мужчина за кадром спрашивает ее, что она делает, на что она отвечает: «Это лучший способ сделать это. Это экономит столько времени».

Девушка находится на кухне рядом с другой женщиной, возможно, ее мамой, и объясняет, что они каждый год на День благодарения и Рождество моют картофель именно таким необычным способом, так как это экономит много времени. Она продолжила:

«Вы знаете, сколько человек к нам приходит? А это три мешка картошки. Вы знаете, что они очень грязные? Обычно вы чистите картофель в миске, но в нее столько не поместится. Туда помещается только пять штук. А у нас три мешка картошки, поэтому самый быстрый способ помыть ее - положить в посудомоечную машину», - говорит девушка.

Женщина добавила, что самое важное в процессе мытья - убедиться, что там нет моющего средства, так как оно может испортить картошку.

«Это самое интересное. Вы видите все эти разные циклы - антибактериальный, быстрый, фарфоровый и так далее - мы просто делаем только полоскание. А затем мы нажимаем кнопку "Старт" на четыре минуты, буквально на четыре минуты», - добавила она.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многим людям не понравилась подобная идея. Другие зрители начали волноваться за саму посудомоечную машину.