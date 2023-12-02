ВИДЕО ⟩ Полицейский пришел на помощь женщине, расчищающей снег на проезжей части

Центр надзора за дорожным движением сообщил в Facebook и Twitter, что в пятницу, 1 декабря, патрульные заметили автомобиль, который не мог заехать во двор из-за выпавшего снега.

«Когда женщина-водитель достала большую лопату, чтобы осуществить поворот, полицейские не могли просто смотреть. Время, потраченное на ожидание подъемника для неправильно припаркованного автомобиля, теперь было использовано для небольшой физической активности, и в итоге все остались в выигрыше».

Центр надзора за дорожным движением также напоминает водителям, что при парковке автомобиля необходимо убедиться, что он припаркован в правильном месте и не мешает другим участникам дорожного движения. «В противном случае существует риск, что еще более крупный автомобиль переместит вашу машину в безопасное место, где она не будет мешать другим участникам дорожного движения».

Oodates valesti parkinud sōiduki ära vedamiseks puksiiri, vōttis Ruudi labida ja aitas pisut lund visata. Talverõõmud 😀 pic.twitter.com/eb2QIX439e — Taavi Kirss (@KirssTaavi) December 2, 2023

«Молодец, женщина, у которой есть с собой лопата. Помоги себе сам, и тогда тебе тоже помогут», - комментирует видео женщина. А мужчина, который также оставил комментарий, делится историей, произошедшей пару лет назад: