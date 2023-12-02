ВИДЕО ⟩ Полицейский пришел на помощь женщине, расчищающей снег на проезжей части

Центр надзора за дорожным движением делится в социальных сетях новостью о том, что в пятницу автомобиль, за рулем которого находилась женщина, застрял из-за сильного снегопада и неправильно припаркованного автомобиля, и она не могла повернуть в нужную сторону. Женщина взяла лопату и начала разгребать снег, чтобы проехать. Вскоре ей помог полицейский, который сам стал расчищать дорогу. «Помоги себе сам, и тогда тебе тоже помогут», - говорится в комментариях к видео, пишет Elu24.
Центр надзора за дорожным движением сообщил в Facebook и Twitter, что в пятницу, 1 декабря, патрульные заметили автомобиль, который не мог заехать во двор из-за выпавшего снега.
«Когда женщина-водитель достала большую лопату, чтобы осуществить поворот, полицейские не могли просто смотреть. Время, потраченное на ожидание подъемника для неправильно припаркованного автомобиля, теперь было использовано для небольшой физической активности, и в итоге все остались в выигрыше».
Центр надзора за дорожным движением также напоминает водителям, что при парковке автомобиля необходимо убедиться, что он припаркован в правильном месте и не мешает другим участникам дорожного движения. «В противном случае существует риск, что еще более крупный автомобиль переместит вашу машину в безопасное место, где она не будет мешать другим участникам дорожного движения».
Oodates valesti parkinud sōiduki ära vedamiseks puksiiri, vōttis Ruudi labida ja aitas pisut lund visata. Talverõõmud 😀 pic.twitter.com/eb2QIX439e— Taavi Kirss (@KirssTaavi) December 2, 2023
«Молодец, женщина, у которой есть с собой лопата. Помоги себе сам, и тогда тебе тоже помогут», - комментирует видео женщина. А мужчина, который также оставил комментарий, делится историей, произошедшей пару лет назад:
«То же самое было в Мустамяэ несколько лет назад: фургон не смог выехать с парковки Maxima Сыпрузе пуйестеэ - застрял. Я увидел это из окна, взял с собой лопату для снега и пошел помогать. Мы где-то минуту копали вместе, когда на парковку заехал патруль и бросился к нам на помощь. Мы попробовали толкнуть, но фургон снова застрял в снегу. Вдалеке показался трактор, полицейский помахал его водителю. Водитель развернулся к нам и расчистил снег на дороге. После этого фургон легко сдвинулся с места. Я рассказывал этот случай многим людям, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что я рассказываю сказку, которую слушают с недоверием».