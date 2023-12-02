Украинский телеведущий разнес Галкина и Пугачеву: «хороших русских» нет

Украинский телеведущий Алексей Суханов выступил против выражения «хорошие русские». Он отметил, что нет россиян, которые могут быть своими для украинцев, имея ввиду в том числе Аллу Пугачеву и Максима Галкина, пишет УНИАН.
«Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тоннами сюда помощь - мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне не сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они может и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Разводят лишь разговоры. Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец», - Суханов выразил свою точку зрения в интервью «Обозреватель».
Он отметил, что не верит в любую возможность расцвета России.
«Не верю в то, что эта страна когда-то может стать цивилизованной. Не верю в действующую силу российской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты - пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с живущими там: родственники это или просто знакомы. У меня нет там никого и ничего», - подытожил журналист.