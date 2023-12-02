Украинский телеведущий разнес Галкина и Пугачеву: «хороших русских» нет

«Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тоннами сюда помощь - мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне не сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они может и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Разводят лишь разговоры. Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец», - Суханов выразил свою точку зрения в интервью «Обозреватель».