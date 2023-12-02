ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 декабря

Овен

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективной в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием без долгих раздумий.

Телец

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными - только так на них удастся заработать, мелкие и незначительные задачами окажутся пустой тратой времени и сил.

Близнецы

Серьезные финансовые решения лучше отложить хотя бы на неделю, в противном случае можно серьезно ошибиться, а это повлечет за собой серьезные, в том числе и материальные, последствия.

Рак

Профессиональный и финансовый успех ждет тех, кто сможет работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы.

Лев

Не стоит заниматься тем, что не приносит ни денег, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно, выбрав полезное во всех отношениях дело.

Дева

В случае нехватки финансов стоит обратиться за помощью к близким людям – родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: с его возвратом могут возникнуть серьезные проблемы.

Весы