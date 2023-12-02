Джулия Робертс рассказала, что в первоначальном сценарии фильма «Красотка» ее героиню ждал совсем другой финал

На днях Робертс появилась на британском ТВ в передаче «Шоу Грэма Нортона» и раскрыла первоначальный замысел сценаристов. «Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием "3000 долларов". Вивиан была наркоманкой, и все заканчивалось тем, что герой оставляет ее в переулке, швыряет в нее деньги и уезжает», - цитирует слова актрисы таблоид Daily Mail.