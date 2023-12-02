Легендарную «Красотку» смотрели, кажется все без исключения. Комедийная мелодрама о богатом, но очень одиноком бизнесмене и проститутке с золотым сердцем вошла в ТОП-3 самых кассовых фильмов 1990 года, а также принесла Джулии Робертс номинацию на «Оскар». Но, как рассказала актриса, любимая всеми картина могла выглядеть совсем-по другому.
Джулия Робертс рассказала, что в первоначальном сценарии фильма «Красотка» ее героиню ждал совсем другой финал
На днях Робертс появилась на британском ТВ в передаче «Шоу Грэма Нортона» и раскрыла первоначальный замысел сценаристов. «Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием "3000 долларов". Вивиан была наркоманкой, и все заканчивалось тем, что герой оставляет ее в переулке, швыряет в нее деньги и уезжает», - цитирует слова актрисы таблоид Daily Mail.
Звезда также поделилась, что фильма могло воообще не быть, поскольку компания, которой изначально принадлежали права, разорилась. «Я получила главную роль и страшно собой гордилась. Но когда продюсерская компания закрылась, а фильм исчез, я была раздавлена. А потом случилось невероятное: Disney подхватил проект и сделал его забавным», - рассказала Джулия.