ВИДЕО ⟩ Мать ошарашил реальный список желаний на Рождество от дочери-подростка

На видео можно увидеть, как 13-летняя девочка демонстрирует презентацию и подробно рассказывает, что именно ей нужно подарить на Рождество. В перечне значится высококачественная косметичка от поп-дивы Рианны Fenty Beauty, румяна, бальзам для губ, белый кроп-топ, худи Still Cold, новенькие кроссовки Nike, а также пара модной обуви UGG, которая обычно стоят более 100 фунтов стерлингов (около 120 евро).

«Я не в курсе, помните ли вы, мои дорогие, но все это вошло в мой последний рождественский список желаний», - напомнила родителям юная модница.

Однако, как оказалось, это еще был далеко не весь перечень. Среди обязательных подарков дочь выбрала новые часы Apple Watch в розовом цвете со текстильным ремешком. Этот маленький гаджет обойдется почти 300 фунтов стерлингов (около 350 евро).

Отец семейства во время просмотра презентации засмеялся и не без иронии заметил, что видит всю необходимую информацию, кроме самого важного - цены. Дочь сразу ответила, что это не имеет никакого значения.

«Это все. Да, это все! Счастливого всем Рождества!» - радостно воскликнул ребенок в конце своего выступления.

С момента публикации видео американки стало вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров. Пользователи сети активно комментируют и репостят этот ролик.