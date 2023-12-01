Именно этот город теперь носит титул «умной» столицы Европы

Решение было принято на основе их достижений в области доступности, устойчивого развития, а также цифровизации и культурного наследия, сообщает SchengenVisaInfo.

Дублин и Гроссето были отобраны среди 40 направлений в 21 стране.

В качестве приза города-победители получат от Европейской комиссию рекламную поддержку и помощь в изготовлении сувенирной продукции.

Что такое «умный» туризм

Умный туризм (Smart Tourism) направлен на то, чтобы сделать туристический сектор более инновационным с использованием цифровых технологий. Его целью является предоставить туристам более эффективный, персонализированный и приятный опыт, одновременно способствуя устойчивости и управлению туристическими направлениями.