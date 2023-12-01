СПУСТЯ 19 ЛЕТ ⟩ TikTok воссоединил разлученных при рождении сестёр

LimonДля подписчиковСПУСТЯ 19 ЛЕТ ⟩ TikTok воссоединил разлученных при рождении сестёрТрийн Пальмипуу1 декабря 2023, 20:05FacebookCommentsФото: ShutterstockИстория разлуки этих детей трагична и печальна. Но их воссоединение спустя почти 20 лет - абсолютная радость.Эта история началась 19 лет назад в Грузии 20 июня 2002 года, когда женщина по имени Аза Шони родила дочерей-близнецов Ано и Тако в маленьком селе Кирцхи. Во время родов женщина впала в кому и умерла.Черный рынок усыновленияFacebookCommentsКлючевые слова ГрузияТбилисивоссоединениеблизнецысестрытикток Pекомендуем