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СПУСТЯ 19 ЛЕТ ⟩ TikTok воссоединил разлученных при рождении сестёр

Трийн Пальмипуу
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Фото: Shutterstock

История разлуки этих детей трагична и печальна. Но их воссоединение спустя почти 20 лет - абсолютная радость.

Эта история началась 19 лет назад в Грузии 20 июня 2002 года, когда женщина по имени Аза Шони родила дочерей-близнецов Ано и Тако в маленьком селе Кирцхи. Во время родов женщина впала в кому и умерла.

Черный рынок усыновления

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