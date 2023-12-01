СМОТРИ ⟩ В Таллинне прошло грандиозное открытие рождественской ярмарки

Таллиннская рождественская ярмарка, удостоившаяся в 2019 году звания лучшей рождественской ярмарки Европы, откроется снова сегодня, 1 декабря, и будет работать до 7 января. Заходите в зимний мир волшебства, где вас ждут богатая культурная программа, уникальные изделия ручной работы и вкусные местные лакомства!

Во время торжественного открытия Ратушная площадь наполнится зимней музыкой - на сцене будут сиять любимые всеми певцы Отт Лепланд и Таня Михайлова-Саар, а также хор «Белый госпел».

Деятельным и любопытным посетителям ярмарки откроет двери ремесленная мастерская, где под руководством искусных мастеров можно будет изготовить для себя светоотражатель или самобытное рождественское украшение, а также отшлифовать навыки украшения бокалов.