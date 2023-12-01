ВИДЕО ⟩ Звезда фильма «Дьявол носит Prada» приготовил украинский борщ по рецепту беженки из Украины

Американский актер Стэнли Туччи 1 декабря в Instagram разместил видео, в котором показал, как готовит борщ, пишет Гордон.
Комментируя процесс, он признался, что готовить борщ его научила украинка, с которой он познакомился во время поездки в Молдову.
«Я недавно вернулся из Молдовы – небольшой страны, которая граничит с Украиной и Румынией. Я отправился туда от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы встретиться с беженцами из Украины. Это было очень вдохновляюще и трогательно. Там я готовил с украинкой, которая была шеф-поваром, и она научила меня готовить борщ, который я люблю. Поэтому я готовлю его и поделюсь этим с вами», – сказал он.
«Благодарю за поддержку. Борщ удивительный», – прокомментировал видео украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
Туччи известен по фильмам «Дьявол носит Prada», «Милые кости» и «Голодные игры». Он поддержал Украину в первые дни войны.