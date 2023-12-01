ВИДЕО ⟩ Звезда фильма «Дьявол носит Prada» приготовил украинский борщ по рецепту беженки из Украины

«Я недавно вернулся из Молдовы – небольшой страны, которая граничит с Украиной и Румынией. Я отправился туда от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы встретиться с беженцами из Украины. Это было очень вдохновляюще и трогательно. Там я готовил с украинкой, которая была шеф-поваром, и она научила меня готовить борщ, который я люблю. Поэтому я готовлю его и поделюсь этим с вами», – сказал он.