Пт, 1.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Звезда фильма «Дьявол носит Prada» приготовил украинский борщ по рецепту беженки из Украины

Limon.ee
Facebook
Comments
Стэнли Туччи.
Стэнли Туччи. Фото: Joel C Ryan

Американский актер Стэнли Туччи 1 декабря в Instagram разместил видео, в котором показал, как готовит борщ, пишет Гордон.

Комментируя процесс, он признался, что готовить борщ его научила украинка, с которой он познакомился во время поездки в Молдову.

«Я недавно вернулся из Молдовы – небольшой страны, которая граничит с Украиной и Румынией. Я отправился туда от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы встретиться с беженцами из Украины. Это было очень вдохновляюще и трогательно. Там я готовил с украинкой, которая была шеф-поваром, и она научила меня готовить борщ, который я люблю. Поэтому я готовлю его и поделюсь этим с вами», – сказал он.

«Благодарю за поддержку. Борщ удивительный», – прокомментировал видео украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Туччи известен по фильмам «Дьявол носит Prada», «Милые кости» и «Голодные игры». Он поддержал Украину в первые дни войны.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх