БЕЗ ДЕНЕГ И ДОКУМЕНТОВ ⟩ Эстонец, попавший в беду в Португалии, уже неделю живет в аэропорту Лиссабона

Поездка началась не так, как планировалось, и у мужчин украли документы и банковские карты. «Украли все, даже одежду».

После этого они обратились в посольство Эстонии. «Они выдали нам проездной документ за 40 евро, но срок его действия истекал 27-го числа. У нас был шанс вернуться, но мы не полетели, потому что Эдуардо боялся, что полиция арестует его в Эстонии. Думаю, так бы и произошло...» - говорит Риккардо, утверждая, что у него был проездной документ и билет на самолет на 27 ноября. Но именно тогда все стало совсем плохо. «Эдуардо уехал в тот день и оставил меня здесь умирать в одиночестве».

«Он сказал мне, что пойдет покурить. Это было пять дней назад».

Страница Министерства иностранных дел Reisi Targalt:

Если вы потеряли деньги, обратитесь за помощью к родственникам или друзьям. Консулы или почетные консулы Эстонии не могут выдать деньги в таких случаях, но консул может помочь вам связаться с близкими и посоветовать, как перевести деньги.

Дипломатическое представительство или консульское учреждение может оказать финансовую помощь при наличии гарантии - консул может произвести выплату, если родственники внесли сумму на банковский счет Министерства иностранных дел.

Что может сделать консул?

Посоветовать, как отправить деньги получателю.

При необходимости связаться с родственниками в Эстонии.

Что консул не может сделать?

Нельзя покупать новые билеты на самолет, корабль, поезд или автобус.

Источник: https://reisitargalt.vm.ee/