Месяц назад 32-летний Риккардо решил слетать в Португалию вместе со своим другом Эдуардо. Однако по прилете все пошло не по плану, и у мужчин украли документы и деньги. Теперь и попутчик Риккардо, Эдуардо, покинул его. «У меня нет ни друзей, ни семьи. У меня ничего нет», - говорит Риккардо из аэропорта Лиссабона, признаваясь, что не ел уже несколько дней. Министерство иностранных дел говорит, что оно в курсе ситуации.
БЕЗ ДЕНЕГ И ДОКУМЕНТОВ ⟩ Эстонец, попавший в беду в Португалии, уже неделю живет в аэропорту Лиссабона
С бедой Риккардо в редакцию Elu24 обратился его знакомый Аллер. «У эстонского парня большие проблемы в Португалии», - сказал он. «Он работал в фирме моей жены, мы всегда ему помогали», - говорит Аллер, чье сердце разрывается от боли за Риккардо.
«Он там уже около месяца. Он поехал туда с каким-то парнем, который сделал ему татуировку, а теперь парень, с которым они были там, уехал. И он остался совершенно один. У него нет ни денег, ни документов, ему не на что поесть. А вчера я отправил деньги на его банковский счет - оказалось, что его банковский счет арестован судебным приставом, так что перевести ему деньги тоже нельзя», - говорит Аллер, который в смятении и ничего не может сделать, чтобы помочь знакомому.
Аллер знает, что Риккардо поехал в Португалию с неким Эдуардом. «Ну, он как-то уговорил его туда поехать. Иначе он бы там не оказался. Я не знаю, как они вообще туда попали. У него там украли вещи и документы, он отпустил друга и остался один, неделями не ест и не пьет в аэропорту. Нельзя бросать человека в таком состоянии!»
Риккардо говорит, что действительно находится в Португалии уже больше месяца. По сути, он уже неделю живет в аэропорту. «Некуда идти...» Он признается, что отправился в Португалию около месяца назад со своим знакомым, Эдуардо. «Это была его идея. Приехать, чтобы поработать ради новой жизни...»
Поездка началась не так, как планировалось, и у мужчин украли документы и банковские карты. «Украли все, даже одежду».
После этого они обратились в посольство Эстонии. «Они выдали нам проездной документ за 40 евро, но срок его действия истекал 27-го числа. У нас был шанс вернуться, но мы не полетели, потому что Эдуардо боялся, что полиция арестует его в Эстонии. Думаю, так бы и произошло...» - говорит Риккардо, утверждая, что у него был проездной документ и билет на самолет на 27 ноября. Но именно тогда все стало совсем плохо. «Эдуардо уехал в тот день и оставил меня здесь умирать в одиночестве».
«Он сказал мне, что пойдет покурить. Это было пять дней назад».
Страница Министерства иностранных дел Reisi Targalt:
Если вы потеряли деньги, обратитесь за помощью к родственникам или друзьям. Консулы или почетные консулы Эстонии не могут выдать деньги в таких случаях, но консул может помочь вам связаться с близкими и посоветовать, как перевести деньги.
Дипломатическое представительство или консульское учреждение может оказать финансовую помощь при наличии гарантии - консул может произвести выплату, если родственники внесли сумму на банковский счет Министерства иностранных дел.
Что может сделать консул?
- Посоветовать, как отправить деньги получателю.
- При необходимости связаться с родственниками в Эстонии.
Что консул не может сделать?
- Нельзя покупать новые билеты на самолет, корабль, поезд или автобус.
Источник: https://reisitargalt.vm.ee/
Риккардо говорит, что у него нет шансов вернуться в Эстонию. «У меня нет ни друзей, ни семьи. У меня ничего нет», - говорит он из аэропорта Лиссабона, признаваясь, что не ел уже несколько дней.
Больше он не обращался в эстонское посольство. «Они просят деньги за проездной документ, потом за билет на самолет, но мне негде взять деньги. Кроме того, судебный пристав заберет все деньги, положенные на мой счет».
Министерство иностранных дел в курсе ситуации
Комментируя дело Риккардо, советник по коммуникациям Министерства иностранных дел Бретти Сарапуу говорит, что и посольство Эстонии в Португалии, и Министерство иностранных дел в Таллинне неоднократно общались по поводу ситуации с этим человеком. «В связи с требованиями по защите персональных данных мы не можем подробно комментировать этот случай», - говорит Сарапуу.
В то время как Риккардо вспоминает, что билет на самолет был куплен на 27 ноября, Министерство иностранных дел утверждает, что билет на обратный рейс в Эстонию был куплен на 23 ноября. «Все, что мы можем сказать, это то, что министерству известно, что ассистенты купили Риккардо билет на рейс из Лиссабона в Таллинн на 23 ноября, но Риккардо не полетел этим рейсом».
«В подобных ситуациях попавший в беду должен активно участвовать в поиске решения. Необходимо общаться с друзьями-знакомыми, работодателем, родственниками и всеми остальными, кто может помочь финансово. В случае, если один человек не может одолжить все сумму, неравнодушные люди могут объединить усилия и начать собирать деньги по частям, а потом перевести всю сумму на экстренный счет Министерства иностранных дел. Если денег все равно не хватает, следует обратиться за дополнительной помощью в местное самоуправление в Эстонии и там попросить выделить недостающие средства. При необходимости, например, в случае кражи/утери телефона посольство обеспечивает связь нуждающегося в помощи с теми людьми, которые готовы ему ее предоставить», – рассказала Сарапуу.
Когда необходимая сумма будет собрана, посольство может выплатить ее человеку наличными, и тогда тот сможет приобрести подходящие билеты. Ни МИД, ни посольство организацией перелета не занимаются.
В случае утери или кражи документа за границей наши граждане должны обратиться в посольство Эстонии или, в случае его отсутствия, в представительство государства-члена Евросоюза, в котором будет выдано разрешение, с помощью которого можно вернуться на родину. Госпошлина за один документ составляет 20 евро. Более подробную информацию о том, что делать в случае утери или кражи документа, можно найти ЗДЕСЬ.
В экстренной ситуации вы можете получить консультацию 24 часа в сутки по телефону +372 5301 9999.