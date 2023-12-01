Пэрис Хилтон объяснила, почему не родила сама, а обратилась к суррогатной матери

42-летняя бизнесвумен отметила, что принятие решения о суррогатном материнстве далось ей очень сложно. Об этом пишет Daily Mail. Во втором сезоне реалити-шоу «Влюбленная Пэрис» стало известно, что на самом деле звезда могла иметь детей и «хотела бы» быть беременной. Впрочем, на пике популярности она опасалась за их безопасность. Поэтому они с мужем обращались к суррогатному материнству.

«Процесс суррогатного материнства, безусловно, это было тяжелое решение. Но моя жизнь была слишком публичной. Поэтому, несмотря на то, что ребенок биологически принадлежит мне и Картеру, мы решили пусть его вынашивает суррогатная мать», - поделилась знаменитость.

Также о безопасном будущем семьи задумывался и муж Хилтон, 42-летний Картер Реум.

«Теперь мы имеем семью с Пэрис и хотим, чтобы она росла и была нормальной. Мы должны думать о безопасности. Когда мы идем на фермерский рынок, одно дело, если кто-то останавливается и просит Пэрис сфотографироваться. Совсем другое дело - с ребенком в коляске», - отметил Реум.