ГОРОСКОП НА 2 ДЕКАБРЯ ⟩ Тельцов ждет чрезвычайно плодотворный и удачный день – перед Стрельцами откроются шикарные перспективы

Стрелец

Мощные финансовые возможности, открыв перед вами перспективы шикарной жизни, все же не сделают из вас лентяя. Поставленные задачи не дадут вам покоя, заставят суетиться, активно работать, включаться в ситуацию и пытаться использовать ее в собственных целях. Жажда соперничества и победы будет толкать вас вперед. Несмотря на многочисленные таланты и выдающиеся личностные качества, приготовьтесь к тому, что часть своей энергии вы потратите впустую (если не считать познавательного опыта, полезного в любом случае). Вознаграждение за проделываемую работу вы можете счесть недостаточным.

Козерог

Этот день многие Козероги назовут своим звездным часом. Признание придет к ним в виде улучшения репутации, любви близких, уважения взыскательной публики. Велика вероятность того, что оно выразится в материальной форме. И все же почивать на лаврах они согласятся лишь ограниченное время, либо вообще решат совместить работу с праздником. У них есть уникальная возможность облегчить себе труд по достижению поставленных целей. Например, они могут привлечь к сотрудничеству очень выгодных, знающих, грамотных партнеров, или получить чрезвычайно удачное, необычное, перспективное предложение.

Водолей

Удачный день для медиков, практических психологов, работников сферы услуг, владельцев и сотрудников закрытых учреждений. В таких областях, как экономика, образование, туризм, религия, вас также ожидает успех. Впрочем, если вы мастер своего дела и предпочитаете практику любой теории, то сумеете извлечь выгоду из своего здравого смысла, предусмотрительности, трудолюбия и опыта, независимо от сферы деятельности. Ваша старательность, терпение, жертвенность будут оценены, вознаграждены. А тайная вера и надежда, владеющие вами, получат подтверждение или осуществятся полностью.

Рыбы