Этот день, благодаря соединению Венеры с Юпитером при поддержке других положительных аспектов, окажется на редкость удачным. Сейчас возрастет оптимизм и энтузиазм, появится желание делать что-то для своего будущего. Хорошее настроение и уверенность в собственных силах добавят вам желания к созиданию, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 2 ДЕКАБРЯ ⟩ Тельцов ждет чрезвычайно плодотворный и удачный день – перед Стрельцами откроются шикарные перспективы
Этот день очень хорошо подходит для помолвки, свадьбы, начала новых дел. На этот день можно планировать широкие гуляния, большие развлечения, однако, стоит все же контролировать себя, так как расходы на празднования могут оказаться выше тех, что вы предполагали. В этот день не стоит бездельничать и лениться, так вы только упустите благоприятные возможности, которые столь щедро сегодня дарит вам Судьба!
Овен
Благоприятные возможности для удачных начинаний как никогда очевидны. Вы имеете все шансы выйти на новый уровень жизненного благополучия. Для этого вам придется активно поразмышлять, потрудиться. Вложить энергию вам предстоит не только в осуществление собственных инициатив, но и в дела других людей, а также в пополнение своих знаний. За напряженной работой (творческого, умственного или физического плана) немедленно последует вознаграждение. Большинству представителей вашего знака сама борьба покажется гораздо увлекательнее и естественнее, чем пришедшее вслед за ней признание.
Телец
Чрезвычайно плодотворный и удачный день. Он позволит вам достичь личных успехов без особого труда. Напряженная деятельность, занимающая вас, споры и размышления с окружающими, домашние преобразования не смогут задеть вас эмоционально, поколебать внутреннее равновесие и устойчивость. Ранее отработанные схемы поведения принесут вам уважение и признание. Ваши собственные убеждения будут подтверждены опытом ваших учеников или воспитанников, детей и возлюбленных. Даже намереваясь возразить, они быстро будут вынуждены согласиться с принципами, которые вы декларируете.
Близнецы
Наибольшая удача ожидает вас именно там, где обычно вы больше всего опасаетесь потерь, где привыкли сталкиваться с кризисами, страхами и тайнами. В общении с людьми, с которыми намерены достичь прочной договоренности, уделяйте первостепенное внимание материальному вопросу. Сегодня вы можете обеспечить себе весьма подходящие условия для выплаты долга, взятия кредита. Любые дела, связанные с финансами других людей, а также операции с недвижимостью, будут успешными. Несмотря на бурные споры с партнером, на совместную напряженную деятельность, вы найдете в его лице надежный тыл, защиту.
Рак
Благоприятная репутация у взыскательной публики может быть обеспечена вам лишь в том случае, если вы действуете не в одиночку. Секрет вашего успеха заключается в готовности добровольно подчиниться авторитету и знаниям партнера. В тени высокого покровителя вы почувствуете себя комфортно и защищенно - настолько, насколько это вообще возможно в вашем положении. Признание его статуса, общественного положения, профессиональных достижений автоматически будет означать и признание ваших заслуг, талантов. Протекция, оказанная вами партнеру в важном вопросе, также пойдет обоим на пользу.
Лев
Если вы - профессионал в своем деле, то для достижения успеха вам будет достаточно совсем небольших усилий. Вы будете добровольно вкладывать энергию своих слов, размышлений и поступков в любимое занятие, при этом еще и получая необыкновенное удовольствие. А денежное вознаграждение за ваш труд, как знак уважения от придирчивых экспертов, придет само собой, и его можно считать честно заработанным, заслуженным. Родители могут добиться ощутимых результатов в воспитании и просвещении детей. Но если вы не согласны с навязанным вам стилем работы, то оплата покажется вам все же неадекватной.
Дева
Сегодня один из дней, когда вы чувствуете, что трудитесь и терпите лишения не зря. Девам, которые родились в середине сентября, он принесет наибольшее удовлетворение. Они смогут с удовольствием забыть недавнее напряжение, с достоинством принять подарки, проявления любви и признательности, высокие оценки своего труда. Для многих долгожданной наградой станет любовное свидание, отпуск или появившееся свободное время. А вот тем, кто рожден в августе и начале сентября, представится лишь счастливая возможность законным образом отвлечься от трудов, передохнуть, увериться в себе.
Весы
Вам дана замечательная возможность и как следует поработать, и качественно отдохнуть. Мысль о семейном празднике или ином приятном домашнем событии будет сопровождать вас в течения дня, наполненного трудами, разъездами и контактами. В своей квартире вы сможете навести именно тот порядок, который считаете подходящим (в сложившихся условиях). Члены семьи не будут явно препятствовать вам, осуждать ваши вкусы, даже если их не разделяют. И все же, помимо удовольствий, удачные события, связанные с домом, недвижимостью, солидными семейными ценностями, накладывают на вас и обязательства.
Скорпион
Хороший день как для семейных, так и для деловых встреч. В результате их проведения вы сумеете полюбовно уладить часть своих финансовых проблем. Собственные немалые усилия, которые вы вкладываете в приумножение заработка или отдачу долгов, будут удачно дополнены выгодными связями. В осуществлении ваших намерений косвенную, но ощутимую помощь окажут полезные и приятные источники информации. Если вы отправитесь в поездку, она будет достаточно комфортной. Впрочем, настоящая удача ждет вас лишь в том случае, если вы знаете, чего хотите, и не ждете от ситуации явно невозможного.
Стрелец
Мощные финансовые возможности, открыв перед вами перспективы шикарной жизни, все же не сделают из вас лентяя. Поставленные задачи не дадут вам покоя, заставят суетиться, активно работать, включаться в ситуацию и пытаться использовать ее в собственных целях. Жажда соперничества и победы будет толкать вас вперед. Несмотря на многочисленные таланты и выдающиеся личностные качества, приготовьтесь к тому, что часть своей энергии вы потратите впустую (если не считать познавательного опыта, полезного в любом случае). Вознаграждение за проделываемую работу вы можете счесть недостаточным.
Козерог
Этот день многие Козероги назовут своим звездным часом. Признание придет к ним в виде улучшения репутации, любви близких, уважения взыскательной публики. Велика вероятность того, что оно выразится в материальной форме. И все же почивать на лаврах они согласятся лишь ограниченное время, либо вообще решат совместить работу с праздником. У них есть уникальная возможность облегчить себе труд по достижению поставленных целей. Например, они могут привлечь к сотрудничеству очень выгодных, знающих, грамотных партнеров, или получить чрезвычайно удачное, необычное, перспективное предложение.
Водолей
Удачный день для медиков, практических психологов, работников сферы услуг, владельцев и сотрудников закрытых учреждений. В таких областях, как экономика, образование, туризм, религия, вас также ожидает успех. Впрочем, если вы мастер своего дела и предпочитаете практику любой теории, то сумеете извлечь выгоду из своего здравого смысла, предусмотрительности, трудолюбия и опыта, независимо от сферы деятельности. Ваша старательность, терпение, жертвенность будут оценены, вознаграждены. А тайная вера и надежда, владеющие вами, получат подтверждение или осуществятся полностью.
Рыбы
Наслаждайтесь пониманием, установившимся между вами и вашими друзьями, постоянными партнерами, близкими людьми. Высока вероятность протекции со стороны важного лица. Помните лишь о том, что все это благополучие и везение целиком и полностью покоится на твердом основании вашей целеустремленности. Если вы готовы работать, соблюдать нужные правила ради четко поставленной перед собой задачи, а также признать авторитет более опытных людей, то ваши намерения осуществятся, рано или поздно. Постарайтесь именно сегодня, без спешки, но и без лени, заложить фундамент своего будущего счастья.