ВИДЕО ⟩ Второй день рождения! Двигавшийся по шоссе Таллинн-Рапла-Тюри автомобиль чудом избежал столкновения

В группе EZ-дуны! на Facebook появилось видео произошедшего на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри вечером в воскресенье, 26 ноября. На видео запечатлен момент, когда автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу.

«Второй день рождения», - пишет кто-то в разделе комментариев под видео. «С днем рождения», - пишут другие.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен прокомментировала, что в 16:20 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. «Автомобиль Mercedes-Benz под управлением 60-летнего мужчины обгонял автомобиль Audi под управлением 50-летнего мужчины, но потерял управление и столкнулся с Audi», - прокомментировала Алмосен. В результате столкновения оба автомобиля вылетели с дороги.

В момент аварии в Audi находились два человека, а в Mercedes-Benz - три.

По данным полиции, водители обоих автомобилей были трезвы, и, к счастью, в аварии никто не пострадал.