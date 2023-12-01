Прокатитесь 2 декабря на бесплатном рождественском автобусе от торгового центра Т1 с Дедом Морозом!
УСПЕЙТЕ ПРОКАТИТЬСЯ ⟩ Уже завтра по Таллинну проедет бесплатный рождественский автобус с Дедом Морозом
Впервые в день проведения рождественской ярмарки будет запущен специальный автобус, который совершит один рейс туда-обратно между торгово-развлекательным центром T1 и районом Ласнамяэ. Рейс T1 отправится с остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00, а обратно – в 15:30 с остановки Kivimurru, расположенной рядом с центром T1. Дед Мороз с гномиком создадут в автобусе праздничную атмосферу и будут раздавать конфеты. В автобусе будет играть приятная рождественская музыка.
Расписание рождественского автобуса:
Расписание и маршрут в Т1:
- 11.00 Ussimäe tee
- 11.05 Priisle kauplus
- 11.10 Linnamäe tee
- 11.15 Taevakivi
- 11.20 Sabatähe
- 11.25 Varraku
- 11.30 Pikri
- 11.35 P.Pinna
- 11.45 Sõjamäe raba
- 11.50 Vesse
- 11.55 Orto
- 12.00 Kivimurru (T1 kõrval)
Расписание и маршрут из Т1:
- 15.30 Kivimurru (T1 kõrval)
- 15.35 Orto
- 15.40 Vesse
- 15.45 Sõjamäe raba
- 15.55 P.Pinna
- 16.00 Pikri
- 16.05 Varraku
- 16.10 Taevakivi
- 16.15 Linnamäe tee
- 16.20 Priisle kauplus
- 16.25 Ussimäe tee
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