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УСПЕЙТЕ ПРОКАТИТЬСЯ ⟩ Уже завтра по Таллинну проедет бесплатный рождественский автобус с Дедом Морозом

Limon.ee
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Рождественский автобус торгового центра T1.
Рождественский автобус торгового центра T1. Фото: Промо.

Прокатитесь 2 декабря на бесплатном рождественском автобусе от торгового центра Т1 с Дедом Морозом!

Впервые в день проведения рождественской ярмарки будет запущен специальный автобус, который совершит один рейс туда-обратно между торгово-развлекательным центром T1 и районом Ласнамяэ. Рейс T1 отправится с остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00, а обратно – в 15:30 с остановки Kivimurru, расположенной рядом с центром T1. Дед Мороз с гномиком создадут в автобусе праздничную атмосферу и будут раздавать конфеты. В автобусе будет играть приятная рождественская музыка.

Расписание рождественского автобуса:

Расписание и маршрут в Т1:

  • 11.00 Ussimäe tee
  • 11.05 Priisle kauplus
  • 11.10 Linnamäe tee
  • 11.15 Taevakivi
  • 11.20 Sabatähe
  • 11.25 Varraku
  • 11.30 Pikri
  • 11.35 P.Pinna
  • 11.45 Sõjamäe raba
  • 11.50 Vesse
  • 11.55 Orto
  • 12.00 Kivimurru (T1 kõrval)

Расписание и маршрут из Т1:

  • 15.30 Kivimurru (T1 kõrval)
  • 15.35 Orto
  • 15.40 Vesse
  • 15.45 Sõjamäe raba
  • 15.55 P.Pinna
  • 16.00 Pikri
  • 16.05 Varraku
  • 16.10 Taevakivi
  • 16.15 Linnamäe tee
  • 16.20 Priisle kauplus
  • 16.25 Ussimäe tee

Добро пожаловать на борт!

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