УСПЕЙТЕ ПРОКАТИТЬСЯ ⟩ Уже завтра по Таллинну проедет бесплатный рождественский автобус с Дедом Морозом

Впервые в день проведения рождественской ярмарки будет запущен специальный автобус, который совершит один рейс туда-обратно между торгово-развлекательным центром T1 и районом Ласнамяэ. Рейс T1 отправится с остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00, а обратно – в 15:30 с остановки Kivimurru, расположенной рядом с центром T1. Дед Мороз с гномиком создадут в автобусе праздничную атмосферу и будут раздавать конфеты. В автобусе будет играть приятная рождественская музыка.