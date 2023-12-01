10-летний сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске показал, каких успехов достиг в спорте

До недавних пор родственники Жанны Фриске, с которыми поругался Дмитрий Шепелев, узнавали информацию о ее наследнике только из соцсетей ведущего. Мальчик подрос, и потому папа разрешил ему завести собственный аккаунт в Instagram.
Контент 10-летнего сына, правда, Дмитрий тоже тщательно фильтрует. «Аккаунт управляется родителями», - гласит описание профиля. Как бы там ни было, теперь и поклонники Жанны, и ее семья могут наблюдать за тем, как парень развивает свои таланты.
Блог Платона посвящен его музыкальным и спортивным достижениям. Игра на гитаре - то, чем мальчик увлекся самостоятельно, а вот баскетбол - занятие, к которому его подтолкнул отец. И, надо сказать, не прогадал. Время от времени на страничке Платона появляются доказательства того, что в спорте он, как и в игре на гитаре, делает большие успехи. В ролике, который появился в блоге парня накануне, он с первой попытки забросил мяч в корзину. «Красавчик», - как один пишут в комментариях фолловеры.
Тем временем под ранними роликами Платона идут разгоряченные споры: одни пророчат мальчику спортивное будущее, другие же уверены, что ему протоптана дорога в шоу-бизнес. А мы считаем, что талант в разных сферах в наше время ценится, а если парню удастся совмещать баскетбол и музыку, успех ему обеспечен.