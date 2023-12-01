10-летний сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске показал, каких успехов достиг в спорте

Контент 10-летнего сына, правда, Дмитрий тоже тщательно фильтрует. «Аккаунт управляется родителями», - гласит описание профиля.‎ Как бы там ни было, теперь и поклонники Жанны, и ее семья могут наблюдать за тем, как парень развивает свои таланты.

Блог Платона посвящен его музыкальным и спортивным достижениям. Игра на гитаре - то, чем мальчик увлекся самостоятельно, а вот баскетбол - занятие, к которому его подтолкнул отец. И, надо сказать, не прогадал. Время от времени на страничке Платона появляются доказательства того, что в спорте он, как и в игре на гитаре, делает большие успехи. В ролике, который появился в блоге парня накануне, он с первой попытки забросил мяч в корзину. «Красавчик», - как один пишут в комментариях фолловеры.