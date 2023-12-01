СКАНДАЛ ⟩ «Кровь кипела, я делал глупости». Эстонского актера обвинили в растлении несовершеннолетних

В среду блогер Марианн Трейманн, более известная как Mallukas, сообщила в социальных сетях и в своем блоге, что услышала о том, что актер и ведущий Лаури Педая хвастался, что спал с ней, когда ей было 16 лет. Mallukas пришла в ярость и не может понять, почему Педая распространяет такую ложь.
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Блогер Mallukas рассказала, что ее возлюбленный Томас Легрант показал ей сообщение, в котором говорилось, что актер Лаури Педая в 19-летнем возрасте переспал с 160летней Mallukas. В своем блоге Mallukas объясняет, что Лаури отправил сообщение ее бойфренду Томасу со словами: «Мне тогда было 19. Ее сиськи были чертовски упругими».