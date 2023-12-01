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СКАНДАЛ ⟩ «Кровь кипела, я делал глупости». Эстонского актера обвинили в растлении несовершеннолетних

Limon.ee
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Блогер Марианн Трейманн опубликовала в своем блоге сообщения, якобы отправленные Лаури Педая несовершеннолетним девочкам.
Блогер Марианн Трейманн опубликовала в своем блоге сообщения, якобы отправленные Лаури Педая несовершеннолетним девочкам. Фото: Astrit Vanaveski / Taavi Sepp / kuvatõmmis / kollaaž

В среду блогер Марианн Трейманн, более известная как Mallukas, сообщила в социальных сетях и в своем блоге, что услышала о том, что актер и ведущий Лаури Педая хвастался, что спал с ней, когда ей было 16 лет. Mallukas пришла в ярость и не может понять, почему Педая распространяет такую ложь.

Блогер Mallukas рассказала, что ее возлюбленный Томас Легрант показал ей сообщение, в котором говорилось, что актер Лаури Педая в 19-летнем возрасте переспал с 160летней Mallukas. В своем блоге Mallukas объясняет, что Лаури отправил сообщение ее бойфренду Томасу со словами: «Мне тогда было 19. Ее сиськи были чертовски упругими».

В среду Mallukas написала в Instagram, что давно не была так зла, как сейчас. «Мне никогда не нравился Лаури, но я не знаю его как человека. Его вайб мне никак не подходит. Сегодня я поняла, почему...» - сказала она, обвинив Лаури в педофилии.

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