СКАНДАЛ ⟩ «Кровь кипела, я делал глупости». Эстонского актера обвинили в растлении несовершеннолетних

Блогер Mallukas рассказала, что ее возлюбленный Томас Легрант показал ей сообщение, в котором говорилось, что актер Лаури Педая в 19-летнем возрасте переспал с 160летней Mallukas. В своем блоге Mallukas объясняет, что Лаури отправил сообщение ее бойфренду Томасу со словами: «Мне тогда было 19. Ее сиськи были чертовски упругими».

В среду Mallukas написала в Instagram, что давно не была так зла, как сейчас. «Мне никогда не нравился Лаури, но я не знаю его как человека. Его вайб мне никак не подходит. Сегодня я поняла, почему...» - сказала она, обвинив Лаури в педофилии.