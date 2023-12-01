ДОРОГА СЛЕЗ ⟩ Улицы старого Таллинна превращаются в настоящее испытание для матерей с колясками

Обильный снегопад красив на вид, но создает проблемы для пешеходов, так как тротуары часто не очищены от снега. По словам молодой матери, написавшей в редакцию Elu24, очень сложно передвигаться по городу с коляской. «Есть места, где даже с коляской не поднимешься. Есть места, где невозможно подняться по ступенькам, и ты боишься, коляска просто увязнет в снегу», - говорит она.