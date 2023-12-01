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ДОРОГА СЛЕЗ ⟩ Улицы старого Таллинна превращаются в настоящее испытание для матерей с колясками

«В конце концов, мы платим налоги!»
Трийн Роос
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Заснеженный Таллинн. Иллюстративный снимок.
Заснеженный Таллинн. Иллюстративный снимок. Фото: Madis Veltman

Обильный снегопад красив на вид, но создает проблемы для пешеходов, так как тротуары часто не очищены от снега. По словам молодой матери, написавшей в редакцию Elu24, очень сложно передвигаться по городу с коляской. «Есть места, где даже с коляской не поднимешься. Есть места, где невозможно подняться по ступенькам, и ты боишься, коляска просто увязнет в снегу», - говорит она.

В столичном районе Каларанна и в Старом городе мамы маленьких детей больше не могут спокойно гулять с коляской, потому что постоянно задаются вопросом, можно ли еще проехать на коляске по нужному маршруту или снег сделал его непроходимым.

«Мне очень трудно в эти дни, несмотря на то что у меня есть зимняя коляска Emmaljunga, которая должна проходить по снегу как танк, есть улицы, по которым я не могу проехать», - жалуется мать двухлетнего ребенка. - Помимо снега, на брусчатке лежит черный лед, эти места не посыпали солью и песком. Есть дороги, по которым с коляской вообще не проедешь, боишься, что коляска увязнет в сугробах».

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