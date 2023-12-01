СМОТРИ ⟩ Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за горячими поцелуями во время свидания

Так, в объектив иностранных папарацци пара попала во время очередной утренней прогулки в Лос-Анджелесе. В кадре супруги счастливо улыбались и что-то обсуждали. Они не скрывали своих чувств. Во время свидания влюбленные держались за руки, обнимались и страстно целовались. Очевидно, Лопес с мужем хорошо провели время вместе.