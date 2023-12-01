Пт, 1.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

СМОТРИ ⟩ Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за горячими поцелуями во время свидания

Limon.ee
Facebook
Comments
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: MINDY SMALL

Во время прогулки пара не сдерживала чувств, пишет ТСН.

Американская певица Дженнифер Лопес сходила на осеннее романтическое свидание с Беном Аффлеком.

Так, в объектив иностранных папарацци пара попала во время очередной утренней прогулки в Лос-Анджелесе. В кадре супруги счастливо улыбались и что-то обсуждали. Они не скрывали своих чувств. Во время свидания влюбленные держались за руки, обнимались и страстно целовались. Очевидно, Лопес с мужем хорошо провели время вместе.

К слову, для выхода пара избрала непринужденный стиль одежды. В частности, на 54-летней Джей Ло можно увидеть длинный кардиган кремового цвета с поясом, одетый на футболку, и светлые джинсы. Из аксессуаров артистка выбрала солнцезащитные очки. Младший на несколько лет Аффлек выбрал для своего образа светлые брюки и футболку с курткой одного цвета.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх